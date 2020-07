Il team di Google ha annunciato un’importante novità che riguarda tutti gli utenti Android e iOS, che potranno sfruttare l’app Google One per effettuare un backup dei propri dispositivi.

Per quanto riguarda gli utenti Android, il backup automatico dei dati del telefono sarà incluso anche per chi non dispone di un abbonamento a Google One: grazie a 15 GB di spazio gratuito, in caso di smarrimento dello smartphone o sua rottura, gli utenti avranno la tranquillità di poter contare sui propri dati salvati nel cloud del colosso di Mountain View.

Le novità di Google One per gli utenti Android

Inoltre gli sviluppatori desiderano consentire agli utenti di gestire i file archiviati sul cloud e per tale motivo stanno implementando uno strumento che consente di vedere come viene usato lo spazio di archiviazione e liberare spazio.

E chi ha bisogno di più spazio di archiviazione e desidera un’esperienza Google One completa, può sempre eseguire l’upgrade a un abbonamento direttamente dall’app.

Il team del colosso di Mountain View ha reso noto che tali novità saranno implementate nei prossimi giorni mentre l’app può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: