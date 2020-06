Google non offre soltanto servizi per gli utenti (consumer o business che siano) ma anche per chi desidera investire in pubblicità e nelle scorse ore ha annunciato alcuni nuovi modi per consentire alle aziende partner di raggiungere i propri obiettivi di marketing.

Tra le novità annunciate dal colosso di Mountain View troviamo:

un micro-sito rinnovato per fornire alle aziende e agli sviluppatori consigli su come aumentare la velocità e le prestazioni del sito

un sistema che aiuta i marchi a presentare una vasta gamma di prodotti direttamente nei loro annunci e porta gli utenti alla pagina del prodotto specifico non appena si apre l’applicazione

inizialmente disponibile sugli annunci di ricerca, display e shopping, il sistema dei link diretti comprenderà anche YouTube, Hotel, Gmail e Discovery

un nuovo tipo di report per capire da dove arrivano gli utenti e valutare l’efficacia degli annunci

Google migliora i servizi offerti agli inserzionisti

Questo è un esempio del nuovo sistema di annunci:

A seguire, invece, un esempio di come viene presentata una serie di prodotti direttamente nell’app tramite il deep linking (qui trovate la pagina dedicata sul sito di Google):

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al post pubblicato da Google oppure al sito dedicato agli inserzionisti.