Google Messaggi fa un altro passo avanti verso la semplicità e l’immediatezza aggiungendo una nuova barra di ricerca con lo stesso aspetto e le stesse funzionalità di quelle delle altre applicazioni di Google, come Gmail, App Google e così via.

Novità Google Messaggi 6.2

Come mostra l’animazione qui sotto, Google Messaggi adesso possiede una nuova barra di ricerca identica, per grafica e funzioni, a quella presente nelle altre applicazioni di Google, come Gmail. All’apertura dell’applicazione viene anche visualizzata l’animazione automatica che ricorda Google Assistant e la possibilità di effettuare ricerche smart.

Come aggiornare Google Messaggi

Per poter visualizzare subito questa novità e godere di un piccolo rinnovamento grafico e funzionale è necessario avere almeno la versione 6.2.034 beta di Google Messaggi, che è disponibile al download dal Google Play Store e da APKMirror. Che ne dite, è ciò che che mancava all’interno di Google Messaggi?