Le PWA (Progressive Web Apps) saranno una parte sempre più importante del web del futuro. A crederlo è anche il team di sviluppo di Google Chrome che, con i suoi ultimi aggiornamenti rilasciati, non nasconde di essere al lavoro per introdurre una nuova impostazione per avviare le PWA all’avvio del PC.

Lo dimostra un’opzione beccata su Chrome Canary che, installando una nuova PWA chiede all’utente se desideri avviare l’app all’accensione del computer. Si tratta di un’opzione ancora in via di sviluppo, sepolta sotto un flag: chrome: // flags / # enable-desktop-pwas-run-on-os-login

Google Maps semplifica la condivisione dei “Plus Code”

E mentre Google è al lavoro su tale implementazione, dalla casa di Mountain View arriva un comunicato che intende far chiarezza su come utilizzare i “Plus Code” su Google Maps in maniera più semplice come alternativa agli indirizzi stradali. Si basano su latitudine e longitudine, ma utilizzano una sequenza alfanumerica di 6 o 7 termini per localizzare un determinato luogo.

Ad esempio:

FWM8+V9, Ibadan, Nigeria

X4HM+3C, Il Cairo, Egitto

6GMC+2P, Roma, Italia

Tali “Plus Code” possono essere utilizzati facilmente, basta aprire Google Maps su smartphone, toccare il punto blu che contraddistingue la propria posizione corrente e attendere l’apertura di una pagina in cui viene indicato il tutto, per poi condividerli. Ecco un esempio.

Questa funzione di accesso rapido ai “Plus Code” è già disponibile su Google Maps per Android anche in Italia. Ma per saperne di più, vi invitiamo a leggere le linee guida ufficiali.