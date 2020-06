Nonostante sia stata anticipata più volte, anche da Google stessa, negli ultimi mesi, la Modalità scura non è ancora disponibile per l’applicazione di Google Maps, che contiene ancora solo il tema chiaro.

Ciò nonostante possiamo dare uno sguardo a come sarà Google Maps, nello specifico le sue mappe, con la Modalità scura attivata grazie all’applicazione Google, al cui interno la cosa è già attiva e funzionante.

Effettuando delle ricerche e visualizzando le mappe di luoghi attraverso l’applicazione Google, che possiede la Modalità scura da diverso tempo, infatti, è possibile visualizzare le mappe con il tema scuro e così dare loro un primo sguardo, nell’attesa che siano disponibili anche all’interno dell’applicazione di Google Maps.

E’ bene notare che le mappe in questione sono diverse da quelle scure usate da Google Maps nelle gallerie e in generale al buio perché offrono una cura maggiore, diverse tonalità di colori ed elementi più coerenti e in linea con la Modalità scura delle altre applicazioni di Google.

Resta da capire ora quando la Modalità scura sarà disponibile per l’applicazione di Google Maps, dato che è stata anticipata per la prima volta oltre un anno fa. Speriamo che Google si dia una mossa presto.