Più di un miliardo di persone si rivolge a Google Maps per navigare ed esplorare il mondo e le proprie comunità e un progetto lanciato in via sperimentale lo scorso anno sta per essere esteso a livello globale.

Stiamo parlando della feature in virtù della quale le persone hanno la possibilità di seguire le Guide locali selezionate per ricevere utili consigli sui luoghi circostanti (si pensi a chi compra una pizza da asporto in un determinato locale e condivide la propria esperienza).

Google Maps punta sulle guide locali

Ci saranno anche nuovi filtri per gli argomenti sui profili di Google Maps, in modo da poter vedere gli argomenti e i luoghi che le persone condividono di più, come pizza, brunch, campeggi e parchi.

Inoltre gli sviluppatori hanno incorporato le impostazioni, in modo da poter gestire e personalizzare facilmente il proprio profilo di Google Maps. Tutti gli utenti hanno la possibilità di mostrare (o non mostrare) le proprie recensioni, le foto e i post sul proprio profilo pubblico, oltre che di limitare l’accesso ad esso (e approvare i nuovi follower prima che possano vedere i contributi).

Sa tanto di social network, non trovate?