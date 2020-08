Quando si parla di utilizzare un’applicazione per raggiungere un luogo, 9 volte su 10 si avvia Google Maps indipendentemente dal sistema operativo sul proprio smartphone. L’applicazione di Google non solo viene costantemente migliorata con aggiornamenti e nuove feature pensate per renderla più semplice e facile da utilizzare, ma si basa su un costante lavoro che vede ad esempio l’aggiunta di nuovi esercizi commerciali, nuovi sensi di marcia e tanto altro.

Problemi di GPS su Google Maps

Nonostante tutto, però, pare che alcuni utenti siano ancora interessati da diversi problemi al GPS su Google Maps risalenti addirittura al 2018 ma che ancora oggi vengono portati all’attenzione da diversi utenti. Il bug del GPS, se di questo si può parlare, viene lamentato anche da chi possiede ad esempio smartphone Samsung e Xiaomi per via di una gestione troppo aggressiva dei processi in background, elemento di cui Google stessa ha dichiarato di voler mettere un limite a partire da Android 12.

Infatti, non appena il display dello smartphone entri in blocco automatico, pare che la posizione del GPS utilizzata da Google Maps venga vado in blocco comportando così gravi problemi durante l’utilizzo dell’app stessa. Una soluzione potrebbe essere quella di consentire le attività in background di Google Maps come potete notare nelle immagini soprastanti relative ad uno smartphone Samsung..

Su Reddit un utente munito di Samsung Galaxy Note 8 parla invece gravi problemi di GPS a seguito di un aggiornamento software con le patch di sicurezza, mentre l’applicazione Waze sembrerebbe essere non interessata da questo bug.

Vi sono mai capitati problemi di GPS utilizzando Google Maps, magari dopo gli ultimi aggiornamenti? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.