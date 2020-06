Se siete soliti utilizzare Google Maps e YouTube Music durante i vostri spostamenti, sappiate che la versione 10.43.2 di Google Maps abilita finalmente una importante funzione per chi ascolta musica con la piattaforma di streaming di Google.

Novità Google Maps 10.43.2

L’interfaccia di Google Maps è in grado di riconoscere e mostrare automaticamente l’applicazione in uso per l’ascolto di musica. Dopo la completa integrazione con Google Play Music, Spotify ed Apple Music, ecco che YouTube Music fa capolino fra i servizi che possono essere aggiunti per controllare la riproduzione audio durante la navigazione.

Tramite un tap dell’icona durante la navigazione è possibile attivare l’interfaccia completa di YouTube Music dov’è possibile visualizzare la copertina dell’album, il titolo della canzone, il nome dell’artista e i tasti per controllare la riproduzione audio. Tappando invece la voce “Sfoglia” sarà possibile scegliere un’altra playlist da ascoltare senza abbandonare l’interfaccia di navigazione.

Come aggiornare Google Maps

L’aggiornamento di Google Maps alla versione 10.43.2 è attualmente disponibile nel Play Store tramite il badge qui in basso. Potrebbe capitare che, come per alcuni nostri terminali in redazione, l’integrazione con YouTube Music non sia ancora disponibile per tutti. Niente panico: con un po’ di pazienza dovrebbe iniziare ad arrivare a tutti nel giro dei prossimi giorni.