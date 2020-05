In un costante lavoro di messa a punto delle feature presenti su ricerca Google, in queste ore diversi utenti Android stanno notando l’arrivo di una interessante novità quando impegnati a navigare i risultati di ricerca all’interno del tab “immagini“. Infatti, come potete notare dalle immagini qui in basso, pare proprio che l’icona di Google Lens stia facendo capolino nel box di ricerca subito di fianco il tasto del microfono.

L’icona di Google Lens su ricerca Google

Una volta tappata l’icona e dopo la visualizzazione di un piccolo messaggio pop-up che recita “Cerca con la tua fotocamera o foto“, l’utente può effettuare rapidamente una ricerca di una immagine oppure importarne una dal proprio rullino fotografico. L’implementazione della novità prevede inoltre che la piccola icona di Google Lens appaia solo all’interno del tab “immagini”, per poi scomparire completamente passando ad un altro come ad esempio “shopping” oppure “tutti”.

Alcuni utenti dichiarano che la novità è attualmente legata alla presenza dell’ultima beta di App Google (qui il download da APK Mirror), ma non sembra essere ancora disponibile a tutti. L’implementazione della scorciatoia di Google Lens a livello della barra di ricerca, potrebbe fare comodo a molti utenti che potranno fare affidamento alla soluzione di Google per cercare informazioni su una immagine salvata o meno.