Google Lens è stata introdotta dal colosso di Mountain View nel 2017 e pian piano ha trovato spazio in alcuni dei servizi più importanti di Google, come nell’app Fotocamera ed in quella dedicata alla galleria e a breve potrebbe essere implementata anche nell’app principale.

Pare, infatti, che il colosso di Mountain View stia testando l’introduzione dell’icona di Google Lens direttamente nella barra di ricerca di App Google, sulla destra, proprio accanto all’icona del microfono:

Con Google Lens l’app di Google ancora più completa

Se si considera che Google Lens è già perfettamente integrata in Google Foto o Google Assistant, tanto per citare due esempi, non ci si stupirà più di tanto del tentativo da parte del colosso di Mountain View di rendere tale soluzione ancora più popolare e alla portata di tutti inserendola pure nell’app principale.

Peraltro, con Lens l’applicazione principale del colosso statunitense diventa ancora più completa, offrendo all’utente un terzo tipo di possibilità di ricerca oltre a quelli testuale e vocale.

Al momento non è chiaro quanti utenti possano contare già su tale integrazione di Google Lens nell’App Google (che può essere scaricata dal Play Store) e non vi sono informazioni in merito ad un’implementazione di tale novità a livello globale.