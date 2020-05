La discrepanza in termini di design all’interno dell’app Google Home era evidente da tempo: la schermata principale strutturata in perfetto Material Design, dal look moderno e funzionale, mentre la sezione delle impostazioni eretta su concetto oramai passato.

Google Home 2.22.1.11 rimette le cose in pari, portando il Material Design all’interno del menù Impostazioni dell’applicazione per il controllo della casa. La prima cosa che salta all’occhio aggiornando l’app è un menù dal numero inferiore di voci e meglio organizzato. Tre le sezioni: Generali, Funzionalità e Servizi, con il tasto Elimina questa casa adesso bene in evidenza a chiudere l’elenco.

In particolare spicca la migliore struttura delle ultime due, che presentano delle voci chiare, concise e non fraintendibili nonostante l’assenza della didascalia. Insomma, sembra il menù che avrebbe dovuto essere fin dall’inizio e già al primo contatto si ha la sensazione di utilizzarlo da una vita. Un po’ come ritrovarsi improvvisamente a casa, non credete?

L’app Google Home 2.22.1.11 ha iniziato il rollout da poco sul Google Play Store, per cui è probabile che sulle prime non la troviate. Se volete sperimentare subito le novità, potete fare affidamento su APK Mirror tramite questo link. Vi convince il nuovo assetto dell’app Google Home?