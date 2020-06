Lo scorso aprile Google ha rimosso da Gboard il tasto G dedicato alle ricerche ed ora con l’ultima versione beta per alcuni utenti è stata rimossa anche la funzionalità di ricerca integrata.

In seguito alla rimozione del tasto G, per effettuare una ricerca gli utenti devono espandere prima la barra dei suggerimenti, andare al menu di overflow e toccare “Cerca” ma con la versione 9.5.12 di Gboard beta per Android (la potete scaricare da APK Mirror) per alcuni non è più possibile accedere all’icona con la lente di ingrandimento. A seguire due screenshot con la ricerca (a sinistra) e senza di essa (a destra):

Probabilmente tale modifica sarà estesa in seguito per tutti gli utenti.

Google sta per implementare una nuova feature in YouTube Music

Restando in casa di Google, il team di YouTube Music ha introdotto una nuova feature che consente agli utenti di scorrere sulla copertina dell’album nell’interfaccia Now Playing per cambiare traccia (così come avviane anche su altri servizi streaming).

Stando a quanto si apprende, al momento tale feature è ancora in fase di implementazione limitata ma probabilmente nel giro di qualche giorno (o, al massimo, alcune settimane) sarà messa a disposizione di tutti gli utenti Android. Staremo a vedere.