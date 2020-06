Gcam Ultra CVM Mod versione 4.0 è disponibile al download per tanti modelli di smartphone Android e promette funzionalità davvero interessanti per tutti. Scopriamo cosa offre in più rispetto alle app fotografiche preinstallate e come installarla sul vostro dispositivo.

Questa Google Fotocamera promette faville sul vostro smartphone Android

Tutti ormai conosciamo le potenzialità di Google Fotocamera, capace di grandi cose a bordo dei Google Pixel e degli smartphone Android compatibili. L’app è infatti in grado di sfruttare al massimo l’hardware offerto attraverso una serie di funzionalità software, come ad esempio Night Sight per gli scatti notturni.

Nel corso del tempo sono stati sviluppati diversi porting e versioni modificate pensate per funzionare sugli smartphone Android di vari marchi: tra queste troviamo Gcam Ultra CVM Mod 4.0, compatibile con diversi modelli targati Samsung, OnePlus, Xiaomi, LG e Motorola (almeno “ufficialmente”).

Funzioni Gcam Ultra CVM Mod 4

Gcam Ultra CVM Mod 4 include il supporto per funzionalità come Astrofotografia, Night Sight, Tone Curve, Lib Patcher, Exposure compression, HAL mode, AUX Lenses. Supporta anche il formato RAW, gli scatti in modalità manuale e HDR+, anche se in alcuni casi quest’ultimo sembra dare qualche problema (sul Galaxy S8 di prova).

Potrebbe essere restituito qualche errore all’apertura dell’applicazione, o alcune funzioni potrebbero non funzionare correttamente: in questi casi potete tentare con i file di configurazione specifici per lo smartphone.

Dispositivi compatibili con Gcam Ultra CVM Mod 4

Gcam Ultra CVM Mod 4 è compatibile con i dispositivi indicati nella lista qui in basso. Non è detto che non possa funzionare anche su altri modelli con supporto a camera2API, ma non aspettatevi in questo caso un funzionamento “completo”.

Come installare Gcam Ultra CVM Mod 4

Gcam Ultra CVM Mod 4 non richiede nessuna procedura particolare. Basta scaricare l’APK e installarlo manualmente sul vostro smartphone: se siete interessati a provare questo porting della Google Fotocamera non dovete fare altro che seguire questo link e selezionare l’APK più recente.

