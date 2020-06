Un nuovo aggiornamento, in distribuzione attraverso il Google Play Store, porta l’applicazione Google Fotocamera alla versione 7.4 aggiungendo qualche novità attesa e svelando qualche anticipazione.

Novità Google Fotocamera 7.4

Questa nuova versione porta con sé, innanzitutto, la possibilità di registrare video con lo zoom a 8x per Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL (prima era possibile farlo fino a 6x), cosa però che rende impossibile registrare video a 60 fps o con auto fps.

Ma non solo perché aggiunge anche un comodo switch nel menù a tendina, quello che viene fuori con uno swipe dall’alto verso il basso, che permette di passare dalla risoluzione FHD a UHD e viceversa con un semplicissimo tocco. Integra, infine, delle nuove stringhe di codice che suggeriscono l’imminente supporto per i Google Pixel 5 e Google Pixel 4a.

Come aggiornare Google Fotocamera

Google Fotocamera 7.4 è in fase di roll out graduale attraverso il Google Play Store ed entro qualche ora al massimo sarà disponibile al download per tutti i Pixel, ma per chi avesse fretta c’è l’apk pronto da scaricare e installare manualmente da APKMirror.