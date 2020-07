La riprogettazione dell’app Google Foto è una novità recente ma non recentissima alla luce della rapidità con cui evolve il panorama tecnologico. Ne abbiamo parlato in questo articolo circa due settimane fa ma adesso che è stata consegnata (quasi) a tutti gli utenti emergono delle novità che non avevamo preso in considerazione, come la possibilità di vedere gli elementi Aggiunte di recente.

L’inedita modalità di visualizzazione è sistemata nella nuova schermata Ricerca sotto la voce Le tue attività e mostra quei contenuti multimediali aggiunti di recente, per l’appunto. Qualcuno potrebbe chiedersi dove sia la novità, visto che bastava il tab Foto per averli in ordine cronologico. Vero, ma non sempre quest’ultimo riesce nell’obiettivo dal momento che si basa sui dati EXIF.

A volte spostando sullo smartphone foto e video vecchi i dati EXIF si perdono oppure i contenuti risalgono a diversi anni prima, sistemandosi nel passato di Google Foto e divenendo così di difficile consultazione.

La visualizzazione Aggiunti di recente viene in aiuto in questo scenario, mostrando foto e video per data di aggiunta e non per data di realizzazione rendendone così agevole la visualizzazione, la modifica o il raggruppamento in un nuovo album, ad esempio. Trovate utile questa nuova scheda?