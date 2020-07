Chi di recente ha provato a creare un video attraverso Google Foto potrebbe avere ottenuto come risultato un filmato in modalità portrait e ciò anche se tutti i video usati per la sua realizzazione erano stati registrati in modalità landscape.

Ebbene, pare che Google Foto stia impedendo intenzionalmente alle persone di creare filmati orizzontali, optando invece per un layout verticale con barre nere in alto e in basso.

Google Foto ha introdotto una novità non gradita

In Rete le segnalazioni degli utenti si sono fatte sempre più numerose, con conseguenti lamentele per l’impossibilità di realizzare clip che occupino tutto lo schermo senza le fastidiose barre nere.

Purtroppo chi sperava si trattasse di un bug resterà deluso: pare, infatti, che tale novità sia stata effettivamente voluta dal team di sviluppatori e probabilmente resterà operativa per diverso tempo.

A confermarlo è stato David Lieb di Google nelle scorse settimane, aggiungendo che il team di sviluppatori non ha in progetto di aggiungere un’opzione per consentire agli utenti modificare manualmente le proporzioni per la creazione delle clip.

Chi sperava di usare Google Foto per mostrare sulla TV le immagini e i video delle proprie vacanze agli amici probabilmente non sarà troppo contento.

