Dopo la condivisione diretta degli album, Google Foto continua a introdurre novità e piccoli cambiamenti estetici. Fra le ultime novità emerse, molte delle quali in fase di test e rilevate solo da alcuni fortunati, c’è una nuova suddivisione dell’interfaccia grafica, ora a tre schede invece di quattro. Ecco tutto.

Spie di un’interfaccia a tre schede di Google Foto

In teoria, la maggior parte di voi dovrebbe ritrovarsi l’interfaccia di Google Foto suddivisa in quattro schede con “Foto”, “Ricerca”, “Per te” e “Raccolta”, da sinistra a destra.

E invece secondo alcune segnalazioni pare che Google abbia in mente di riprogettare tale disposizione, preferendo un menù a tre. L’esclusa sarebbe l’opzione “Per Te“, opzione che non è chiaro se sia finita in qualche sottomenù di Google Foto o altrove.

Si tratta di una modifica segnalata dai colleghi di Android Police, che specificano che potrebbe essere dovuta a un flag attivato lato server e limitato a una ristretta cerchia di utenti.

In ogni caso, fateci sapere nel box dei commenti qui sotto se avete notato anche voi tale sottrazione.

