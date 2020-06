Google Foto continua a essere fra le applicazioni a cui Google dedica più attenzione e oggi aggiunge diverse cose nuove, alcune delle quali svelate la passata settimana e altre legate ai backup delle immagini e dei video delle applicazioni di messaggistica.

Nuova interfaccia con tre schede

Anticipata più volte nei mesi scorsi e svelata in via ufficiale la passata settimana, la nuova interfaccia di Google Foto è finalmente in roll out con un’attivazione via server, quindi da remoto, anche per gli utenti italiani. Google Foto adesso, a partire dalla versione 5.0, si presenta con tre schede, che contengono tutte le funzioni sparse precedentemente all’interno dei vari menù, e senza il menù laterale, NavigationDrawer, che è stato finalmente eliminato anche al suo interno. Include anche il nuovo logo, la visualizzazione delle foto sulle mappe e tutte le altre novità annunciate da Google qualche giorno fa.

Backup immagini e video app messaggistica

Le novità però non sono finite. Da questo momento in poi, infatti, Google Foto non eseguirà più in automatico, quindi per impostazione predefinita, il backup di immagini, video e foto delle applicazioni di messaggistica e nello specifico di Facebook, Helo, Instagram, LINE, Messaggi, Facebook Messenger, Snapchat, Twitter, Viber e Whatsapp. Non è una scelta definitiva, ma temporanea e Google ci tiene a precisare che con questa mossa spera di liberare banda internet in questo periodo difficile a causa del Covid-19; è possibile comunque attivare il backup automatico manualmente nelle impostazioni in appena qualche passaggio, per cui c’è ancora la possibilità di averlo.