Gli utenti Android più esperti probabilmente sono soliti sfruttare Google Feedback, lo strumento creato da Google per consentire agli utenti di effettuare segnalazioni sui vari prodotti offerti dall’azienda.

Non tutti sanno, però, che è disponibile una pagina attraverso la quale ciascun utente può visualizzare le varie segnalazioni effettuate nel corso degli anni: da Gmail a YouTube, da Google Fotocamera a Google Chrome, per quelli più “attivi” ci saranno tanti ricordi tra cui “spulciare”.

Google Feedback mostra tutti i report inviati nel corso degli anni

La pagina in questione, Google Feedback – Rapporti personali, è disponibile almeno dal 2014 ma ci sono buone probabilità che gran parte degli utenti non l’abbia mai visitata.

Pare, tuttavia, che tale pagina non funzioni correttamente per tutti gli utenti, in quanto alcuni visualizzano una pagina vuota mentre altri vedono un elenco di feedback ma senza descrizioni. Anche gli utenti che visualizzano una pagina “ricca” di report potrebbero tuttavia non vedere tutti quelli che hanno effettivamente inviato al colosso di Mountain View nel corso degli anni.

Del resto, Google potrebbe non ritenere conveniente fare ricordare agli utenti tutti i propri insuccessi.