Segue la carrellata di funzioni dei giorni scorsi, l’ultima novità di Google Duo che, d’ora in poi, non necessita più dei numeri di telefono su tablet, aprendo la strada all’utilizzo per i più piccoli e non solo. Si tratta di un’aggiunta rilevata nella versione 87 dell’app; ecco tutti i dettagli.

Le novità di Google Duo v87 su tablet

Una settimana fa vi segnalavamo infatti che Google Duo ha aperto la possibilità di essere contattati tramite indirizzo email come alternativa al numero telefonico. Una novità piuttosto importante perché permette di effettuare facilmente una videochiamata anche conoscendo il solo indirizzo email di un contatto.

Ora però di nuovo c’è che chi intende utilizzare Google Duo su un tablet, può accedere senza problemi alla funzione, direttamente via email, e senza gli impedimenti passati.

Installando l’applicazione di casa Mountain View su tablet, basta infatti accedere con il proprio indirizzo email e abilitare l’accesso all’elenco dei contatti, alla videocamera e al microfono per poterlo utilizzare.

Dunque, a differenza di quanto accade sugli smartphone, in cui Google Duo rimanda a una schermata dove viene richiesto un numero di telefono, su tablet l’app è funzionante coi soli requisiti suddetti, come suggerito dai colleghi di Android Police.

Di qui, la possibilità di utilizzarlo sui tablet dei propri bambini con Google Family Link o per altri scopi.

Come aggiornare Google Duo

Tale modifica è stata resa disponibile sulla versione 87 di Google Duo. Qui potete scaricare la versione più recente, la v89, oppure attendere la disponibilità dell’aggiornamento direttamente sul Google Play Store.