Google sta per apportare importanti cambiamenti a Google Duo e YouTube. Per entrambe le applicazioni i rispettivi team di sviluppo stanno lavorando ad alcuni miglioramenti dell’esperienza utente generale.

Link di invito presto su Google Duo

Google Duo è l’applicazione offerta da Big G per effettuare rapidamente chiamate video o audio. In queste ultime settimane abbiamo visto sbarcare sull’app alcune interessanti feature che vanno dal miglioramento della qualità audio, alla possibilità di effettuare chiamate di gruppo con 12 persone e tante altre feature estremamente utili.

In queste ore i colleghi di XDA si sono lanciati nel classico teardown dell’APK della versione 85 di Google Duo. All’interno di esso hanno trovato riferimenti espliciti alla possibilità di poter presto invitare partecipanti in chiamata tramite un link. L’utente che riceverà il link non dovrà fare altro che cliccare (su desktop) o tappare (su mobile) su di esso per essere automaticamente aggiunto all’interno della conversazione.

<string name=”precall_edu_invite_link_text”>Share this group link for friends to join</string>

<string name=”precall_edu_start_call_text_with_link”>”Share this link for friends to join. When you tap “<b>Start,</b>” group members will get a notification to join the call.”</string>

<string name=”share_link”>Share</string>

<string name=”share_link_dialog_body”>Share this link to add friends to this group. %s</string>

<string name=”share_link:dialog_header”>Share link to group</string>

<string name=”share_link_in_call_text”>Add contacts, or share a link for friends to join</string>

Dalle stringhe di codice si evince che Google sta inoltre lavorando alla possibilità di dare modo all’utente di conoscere la lista di utenti presenti in chiamata, e di essere avvisato nel caso in cui non sia presente nessun contatto conosciuto o se in chiamata ci fosse un contatto bloccato.

<string name=”precall_join_group_blocked_contact_warning_text”>This group includes a contact you have blocked on Duo</string>

<string name=”precall_join_group_no_contact_warning_text”>”Use caution, you don’t have any known contacts in this group”</string>

<string name=”precall_join_group_welcome_text”>Welcome to the group! Take a look at the members before you join</string>



Grazie al classico lavoro di reverse engineering di Jane Manchun Wong, abbiamo modo di scoprire in anteprima come sarà la UI della funzione sul Web nel caso in cui si stesse tentando di entrare in un gruppo tramite invito.

Commenti su YouTube sotto il video

Se siete soliti utilizzare l’applicazione mobile di YouTube per guardare i video di TuttoAndroid, vi sarete certamente resi conto che accedere immediatamente ai commenti di un video può essere piuttosto complicato. Infatti, ad oggi, la UI di YouTube mostra i video correlati prima della sezione dei commenti, il che spesso comporta dover fare un po’ di scroll in basso prima di poterli visualizzare.

In queste ore la compagnia ci permette di scoprire alcune interessanti novità che ben presto arriveranno su YouTube. Si parte con i commenti disponibili subito sotto il video appena visto dove, grazie ad alcuni algoritmi, verranno scelti e mostrati nelle prime posizioni quelli che hanno ricevuto più interazioni da parte della community.

Il team di sviluppo ha inoltre in porto alcuni cambiamenti anche per la sezione “Prossimi video”, dove in futuro saranno presenti anteprime più grandi e leggibili, così come l’arrivo di una nuova serie di contenuti che, come sottolinea YouTube, “sono playlist personalizzate create da YouTube con video del canale che stai guardando o che hai guardato di recente“.

Le novità di YouTube saranno disponibili a partire dai prossimi giorni, pertanto vi consigliamo di aggiornare l'app all'ultima versione tramite il badge del Play Store qui in basso.