Costretti in casa dal Covid-19, negli scorsi mesi abbiamo scoperto l’importanza dei servizi per le video chiamate di gruppo. Presi d’assalto dagli utenti di tutto il mondo, alcuni come Zoom e Google Meet hanno implementato nel giro di poco una serie di migliorie tra cui il sistema ad inviti per le chiamate di gruppo tramite link.

Google Duo avrebbe dovuto allinearsi ai concorrenti già a maggio per stessa ammissione di Big G, ma probabilmente a causa di qualche aspetto ancora da affinare la novità è stata rimandata fino ad ora, con il sistema ad inviti tramite link che funziona dalle versioni successive alla 89 dell’app di Google Duo.

Come potete vedere dallo screenshot, il link per invitare altri membri appare subito dopo aver selezionato i partecipanti al gruppo dalla propria rubrica, e può tornare senz’altro utile nel caso in cui, ad esempio, non si avessero tra i contatti tutti i componenti da includere nel gruppo stesso. Il link è disponibile anche se chiamata è già stata avviata.

La novità è operativa solo per i dispositivi mobili perché le chiamate di gruppo non sono ancora supportate dal client web. Potete scaricare gratuitamente Google Duo tramite il badge sotto.