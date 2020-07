In queste ore ci sono molte novità per quanto riguarda alcune applicazioni fondamentali di Google e non solo; scopriamole assieme all’interno di questa news.

Effetti AR nelle chiamate con Google Duo

Vi è mai venuto in mente di fare una sorpresa ad un amico su Google Duo entrando in chiamata con un effetto AR già attivo? Pare che la possibilità sia attualmente in fase di propagazione come aggiornamento lato server per tutti gli utenti muniti della versione 94 di Google Duo (qui link per il download dell’APK).

Per utilizzare la funzione è necessario scegliere l’utente da chiamare dalla propria rubrica telefonica, tappare il tasto per far partire la video chiamata e tappare il tasto per i filtri (o effetti) nell’angolo in basso a destra, giusto di fianco il tasto per chiudere la chiamata.

L’effetto viene applicato durante la fase di squillo, ancor prima che l’utente dall’altra parte abbia ancora accettato la video chiamata su Google Duo.

Google Duo



Impostare un promemoria dalle notifiche

Vi è mai capitato di ricevere una notifica e di voler creare al volo un promemoria ed evitare così di dimenticarvi di fare qualcosa di importante? Una interessante novità presente su Android permette di creare promemoria direttamente a livello di una notifica tramite la presenza del tasto “Set reminder“.

Ad oggi sembra che la funzione non sia disponibile per tutte le applicazioni, ma ad esempio sappiamo che è direttamente integrata per Google Keep e Google Tasks. Ma come funziona? Nel caso in cui un utente vi invii un messaggio con alcune frasi in particolare, “ricordati di…” o “non dimenticarti di…”, il sistema è automaticamente in grado di offrivi la possibilità di creare un promemoria tramite il tasto rapido a Google Keep o Google Tasks.

L’integrazione sembrerebbe essere stata studiata in maniera piuttosto esaustiva, con ad esempio il testo del messaggio automaticamente impostato come nome del promemoria; l’utente potrà scegliere poi di impostare l’orario e/o il luogo e salvare il promemoria. Con Google Tasks l’esperienza di creazione rapida del promemoria è leggermente differente: in questo caso il titolo viene automaticamente precompilato, ma si perde la possibilità di scegliere la data e il luogo.

Previous Next Fullscreen

Al momento il supporto alla creazione di promemoria dalle notifiche funziona correttamente con applicazioni estremamente popolari come WhatsApp e Telegram, ma non per i messaggi provenienti da Google Messaggi, Gmail o Twitter. Le funzioni appena viste sono direttamente correlate all’attivazione/disattivazione di questi pannelli:

Impostazioni > Applicazioni e notifiche > Notifiche > Avanzate > Suggerisci azioni e risposte;

Impostazioni > Applicazioni e notifiche > Accesso speciale alle app > Notifiche adattive.

Al momento la funzione sembra essere attiva su Google Pixel 4 con Android 10 ma non su altri dispositivi.

Avvisi meteo su Google News

Google News è una delle applicazioni meglio realizzate per quanto riguarda l’accesso a notizie provenienti da tante fonti differenti, ed in queste ore sembra che Google stia iniziando a mostrare gli avvisi meteo all’interno della schermata generale dell’applicazione.

Infatti, subito sotto il badge relativo alle informazioni più importanti per quanto riguarda l’emergenza COVID-19, Google News propone un piccolo banner con le condizioni meteo. I colleghi di Smartdroid hanno notato la presenza di un piccolo triangolo rosso di emergenza di fianco la temperatura attesa per la giornata.

Se tappato non sembra mostrare però avvisi che facciano riferimento a vere emergenze di carattere meteorologico, il che potrebbe rappresentare un piccolo errore da parte di Google o un test A/B circa la corretta implementazione della feature.

Filtri di ricerca in rollout su Play Store

Google sta rilasciando un importante cambiamento per quanto riguarda la gestione delle ricerche tramite Google Play Store. Infatti, sfruttando la ricerca interna e utilizzando una keyword come ad esempio “email” al fine di scoprire le migliori applicazioni Android per la gestione della posta elettronica, è adesso possibile accedere solo alla lista delle app che ad esempio hanno 4 o più stelline di gradimento da parte degli utenti.

La funzione sembra essere disponibile a macchia di leopardo e dovrebbe essere correlata ad un aggiornamento lato server, ma è probabile che sia necessario disporre almeno della versione 21.0.17 di Google Play Store (link di download da APK Mirror) per poterla utilizzare.