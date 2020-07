Google ha lanciato le Storie AMP (Accelerated Mobile Page Stories) alla fine del 2018 come una soluzione capace di offrire agli editori un modo per fornire “notizie e informazioni come storie visivamente ricche e coinvolgenti” e, se allo stato attuale appaiono come card una tantum, il colosso di Mountain View pare abbia novità al riguardo con Google Discover.

Il team di sviluppatori di Google, infatti, sta testando un carosello di “Storie” con un ristretto numero di utenti, probabilmente in attesa di decidere se mettere tale nuova feature a disposizione di tutti.

Come funzionano le nuove Storie a carosello di Google Discover

L’interfaccia pensata dagli sviluppatori del colosso di Mountain View prevede una copertina di sfondo con l’icona della pubblicazione in alto a sinistra, il nome in basso e sopra il titolo (toccando quest’ultimo si avvia la solita esperienza).

Il carosello è simile a quello che appare anche all’interno di YouTube ed è possibile scorrere verso sinistra per vedere altri articoli mentre c’è un menu di overflow con varie opzioni in alto a destra.

Senza dubbio questa soluzione consente a Google Discover di mostrare molti più contenuti senza la necessità di continuare con lo scrolling.

Restiamo in attesa di scoprire se e quando sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.