Il team di Google nelle scorse settimane ha reso noto che le ricerche relative al Coronavirus sono divenute sempre più frequenti con il passare dei giorni e, pertanto, ha studiato varie soluzioni per fornire informazioni agli utenti e l’ultima della serie riguarda Google Discover.

Nelle scorse ore alcuni utenti Google Discover hanno iniziato a visualizzare una nuova scheda COVID-19 che elenca tre articoli insieme, con una piccola immagine a destra (appaiono soltanto il titolo, il nome della pubblicazione e quando l’articolo è stato pubblicato).

Google Discover ha una nuova feature per il Coronavirus

Questo formato elimina l’anteprima dell’articolo mentre c’è un’apposita icona nell’angolo in basso a destra che apre la pagina con la “Copertura completa” di Google News (con la possibilità di caricare varie notizie).

Questo nuovo sistema, ancora non disponibile a livello globale, consente agli utenti di Google Discover di “saltare” tutte le notizie sul Coronavirus in una volta sola nel caso in cui si tratti di un argomento non di loro interesse (ed è più comodo piuttosto che incontrarle di tanto in tanto).

Anche Google Assistant ha apportato una piccola modifica relativa alla scheda con l’avviso sul Coronavirus per includere un carosello di “Video correlati”.

La scheda comprende cinque video dell’Organizzazione Mondiale della Sanità con i suggerimenti in basso.