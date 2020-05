Le strutture ospedaliere in questi mesi hanno dovuto affrontare l’emergenza causata dalla pandemia di Coronavirus e per farvi fronte hanno acquistato (o ricevuto) vari macchinari e il team di Google della divisione Android Enterprise ha deciso di fornire il proprio contributo.

Google, infatti, ha creato una community dedicata agli amministratori IT degli ospedali per condividere le risorse con le strutture che si stanno trovando in difficoltà a gestire l’insieme di questi nuovi dispositivi.

Ecco come Google pensa di aiutare gli ospedali

Così come spiegato dal colosso di Mountain View, la Healthcare IT Response Community deve essere intesa come una “risorsa unica per le organizzazioni sanitarie” che desiderano gestire al meglio i dispositivi Android e metterà a disposizione le migliori pratiche dell’azienda su come distribuire in modo sicuro telefoni e tablet per il personale che gestisce l’afflusso di pazienti, nonché un forum aperto per consentire agli amministratori IT di porre domande e condividere informazioni.

L’accesso a questa comunità è solo su invito e c’è un apposito sistema per consentire ai partner che desiderano fornire assistenza di registrarsi.

Google ha ringraziato Samsung, MobileIron e BT per il loro aiuto fornito agli ospedali e ad altre organizzazioni sanitarie per configurare i dispositivi per usi appropriati.

E sempre Google ha regalato alcuni smartphone Google Pixel, Pixel Slate e Nest Cam agli ospedali statunitensi per affrontare questo periodo di emergenza.