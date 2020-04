Google Chrome aiuta gli utenti più “smemorati” aiutandoli a ricordare come sono arrivati alle pagine visitate all’interno del browser. Grazie a una funzionalità disponibile tra i flag anche nella versione stabile, è infatti possibile visualizzare la ricerca Google effettuata per raggiungere le varie pagine: vediamo come attivarla sul vostro smartphone.

Google Chrome mostra le ricerche sulle schede: come attivarle

Già da un po’ Google Chrome permette di impostare una diversa schermata di selezione delle schede: alcuni utenti la hanno di default senza aver toccato nulla, altri devono attivarla all’interno della sezione chrome://flags del browser, cercando “Tab Grid Layout”.

Ora è disponibile anche un flag aggiuntivo, sempre a quella voce, che permette di aggiungere una “pillola” nella schermata delle schede dove viene riportata la ricerca effettuata per raggiungere le varie pagine. Per attivarla è sufficiente seguire questo brevissimo procedimento:

aprite Google Chrome, recatevi alla sezione chrome://flags;

cercate “Tab Grid Layout”, selezionate “Enabled Search term chip” nell’elenco e riavviate l’app.

A questo punto dovreste riuscire a vedere le schede come quelle qui in basso, con una “pillola” che riporta la ricerca effettuata accompagnata dal logo Google: premendo su di essa potete tornare alla ricerca invece che alla tab stessa.

Questa funzione è disponibile su Google Chrome, Google Chrome Beta, Google Chrome Dev e Google Chrome Canary, quindi tutti potete riuscire ad attivarla. Probabilmente in futuro sarà introdotta di default: la trovate utile? Fateci sapere cosa ne pensate nel solito box.

