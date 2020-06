Il team di Google Chrome sperimenta sempre nuovi modi per far emergere i contenuti e velocizzare la ricerca quando si apre una nuova scheda ed è stato o individuato un altro esperimento chiamato “query tiles“.

Si tratta di scorciatoie di ricerca arricchite con immagini che consentono di accedere alle notizie sportive o cercare ricette vegetariane toccando un paio di quadrati invece di perdere tempo a digitare parole nella barra di ricerca di Google (toccandone una vengono mostrate alcune sottocategorie sottostanti).

Come funziona la ricerca con query tiles su Google Chrome

Ecco un paio di esempi di questa feature:

Allo stato attuale tale funzionalità è disponibile soltanto in Google Chrome Dev e Canay ma probabilmente a breve sarà implementata anche in quella Beta. Per abilitarla è necessario andare su chrome://flags e cercare “query tiles” (ci sono diversi flag da attivare e poi è necessario riavviare il browser un paio di volte).

Come avviene per tutti i flag di Google Chrome, non si può dire se questo esperimento rimarrà a lungo termine o se invece il team di Google deciderà di scartarlo senza preavviso (magari anche dopo tanti mesi di miglioramenti). Se desiderate provare tale funzionalità, potete scaricare la versione Dev o quella Canary del browser di Google: