La modalità Lite Mode di Google Chrome è stata sviluppata per migliorare l’esperienza di utilizzo del browser di Google su smartphone Android con un hardware poco prestante, oltre che per ridurre il peso delle pagine web in modo da essere caricate più velocemente anche se reti lenti.

Video a bassa risoluzione con pochi tap

In queste ore i colleghi di Thedowns hanno scoperto una nuova funzione attualmente presente sul canale di Google Chrome Canary. Essa, etichettata come LiteVideos, dovrebbe permettere agli utenti di risparmiare banda forzando la visione di contenuti video alla più bassa risoluzione possibile. Per fare ciò la feature mima condizioni di bassa disponibilità di banda permettendo così al player MSE di trasmettere video a bassa risoluzione. La funzionalità non sarà esclusività dei soli smartphone Android, ma dovrebbe trovare posto anche su Google Chrome per Windows, macOS, Linux e ovviamente su Chrome OS.

Per attivare la modalità LiveVideos è necessario scaricare l’ultima build di Google Chrome Canary dal Play Store ed inserire il codice chrome://flags nella barra degli indirizzi; a questo punto bisogna impostare “Enable” sulla voce “Enable LiteVideos” e anche su “Force LiteVideos decision“.

Se siete curiosi di provare la funzionalità potete farlo scaricando l’ultima versione disponibile di Google Chrome Canary tappando il badge del Play Store sottostante. Vi ricordiamo che questa versione di Google Chrome è instabile e potrebbe non essere saggio utilizzarla tutti i giorni. La modalità LiteVideos sarà integrata stabilmente all’interno di Google Chrome 86 in arrivo questo ottobre.