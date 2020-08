Quante volte vi è capitato di navigare sul web ed essere assaliti da una sfilza infinita di notifiche? Tante, vero? Ebbene Google sta iniziando a testare una particolare feature a partire dalla versione 86 di Google Chrome Canary che permetterà agli utenti di disabilitare le notifiche in arrivo dai siti fino a 90 giorni.

Stop alle notifiche assillanti dai siti web

Il flag #Push-Subscription-With-Expiration-Time annidato all’interno della pagina chrome://flags permetterà all’utente di bloccare la ricezione delle notifiche fino a 90 giorni. Infatti, come viene enunciato dalla spiegazione delle feature, si legge chiaramente che “Questa feature consente il supporto ad un tempo di scadenza per le notifiche impostato da Chrome in push_messaging_costants.h (attualmente 90 giorni)”.

Ad oggi non è ancora chiaro come l’utente potrà attivare la funzione nella versione stabile di Google Chrome, in cui molto probabilmente verrà anche aggiunto un pannello per decidere il lasso di tempo relativo al blocco della ricezione delle notifiche.

Come attivare la funzione

La funzionalità sembrerebbe ancora non attiva su Google Chrome Canary ma, in base a quanto indicato dal commit su Chromium Gerrit, pare che gli ingegneri Google siano pronti ad aggiungerla sulla versione 86 di Google Chrome Canary.

Ecco come fare a testare la feature:

avviare Google Chrome Canary;

visitare la pagina chrome://flags;

cercare la voce Push Subscription With Expiration Time;

impostare la voce su Enable tramite il pannello a cascata;

riavviare Google Chrome Canary.

Google Chrome Canary