Il team di sviluppatori di Google Chrome ha dato il via al rilascio di una nuova versione Beta di questo popolare browser, release che si concentra principalmente sulle funzionalità nascoste e sulle nuove API che gli sviluppatori possono utilizzare.

Le novità di Google Chrome 85 Beta

Una delle principali novità introdotte da questa versione beta è il supporto a 64-bit e ciò dovrebbe consentire al browser di sfruttare meglio le grandi quantità di RAM di cui la maggior parte dei dispositivi di fascia medio-alta dispone.

Con la versione 85 beta del browser di Google vengono introdotti due nuovi flag che nascondono la visualizzazione dell’URL completo ma che per il momento sono in fase di test solo sulle piattaforme desktop.

Tra le altre novità introdotte in questa versione beta vi sono il supporto per la decodifica delle immagini AVIF abilitato per impostazione predefinita (solo su piattaforme desktop), l’abilitazione per impostazione predefinita dei collegamenti alle app per PWA (solo su piattaforme desktop), miglioramenti alla Web Bluetooth API e l’abbandono della vecchia ApCache API.

Come scaricare la nuova beta

la nuova release di Google Chrome Beta può essere scaricata da APK Mirror o dal Google Play Store: