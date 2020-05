Con il rilascio di Google Chrome 83 la scorsa settimana, la versione 84 di questo popolare browser è sbarcata nel canale beta, portando con sé le diverse novità che presto metterà a disposizione di tutti gli utenti.

Si tratta, infatti, di un aggiornamento piuttosto consistente e con il quale saranno introdotte varie nuove feature.

Novità di Google Chrome Beta 84

Tra le novità di questa versione del browser vi è Media Feeds API, sistema che consente ai siti Web di fornire un elenco personalizzato di contenuti multimediali consigliati. C’è un apposito flag per abilitarlo (#enable-media-feeds), disponibile soltanto per la versione dektop.

Ed ancora, Screen Wake Lock API, ossia una soluzione (abilitata di default) che consente ai siti di impedire che lo schermo dello smartphone si disattivi automaticamente durante la riproduzione di un contenuto multimediale (si pensi ad un video che mostra una ricetta culinaria ed i relativi passaggi da seguire).

Tra le altre novità vi sono un miglioramento del sistema delle notifiche e un sistema per l’autenticazione a due passaggi già implementato da Google in altri suoi servizi (quando un sito Web invia un testo di verifica, può aggiungere una stringa di caratteri alla fine del messaggio che indica al browser a quale sito o app è destinato, quindi il sistema operativo chiede se Chrome deve essere autorizzato a leggere il messaggio e passarlo al sito e, in caso affermativo, verrà compilato automaticamente senza il bisogno di passare all’app di messaggistica).

Infine, tra le novità di Google Chrome 84 troviamo un ulteriore avviso a pagina intera per i siti che non supportano TLS 1.2 o versioni successive, il supporto iniziale per le scorciatoie nella schermata home per le Progressive Web App e la rimozione dei flag che permettevano di abilitare l’interfaccia Duet (che, probabilmente, verrà abbandonata definitivamente).

Come aggiornare Google Chrome Beta

Google Chrome 84 Beta può essere scaricato da APK Mirror o dal Google Play Store: