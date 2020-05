Problemi di stabilità per Google Chrome 83 su Android che, disponibile da appena qualche giorno in versione stabile, già si arresta in modo anomalo su alcuni smartphone e tablet ASUS.

Vari utenti hanno riscontrato tale problema su dispositivi come ASUS ZenFone Max Pro M1 e ZenFone Max Pro M2, sui quali, secondo quanto emerso, vanno in crash le schede personalizzate di Google Chrome rendendo impossibile l’utilizzo del browser stesso.

Visto il gran numero di segnalazioni condivise su Twitter e altrove, il problema pare essere piuttosto comune benché limitato solo ad alcuni dispositivi ASUS.

Al riguardo si è già pronunciato il servizio di supporto di Google, che comunica di essere già al lavoro su un aggiornamento che andrà a risolvere gli arresti anomali segnalati.

“Il nostro team ha esaminato questi rapporti e può confermare che stiamo riscontrando un numero maggiore di arresti anomali rispetto alla norma su alcuni dispositivi ASUS con l’ultima versione stabile di Google Chrome. […] Stiamo lavorando su un aggiornamento che risolverà questo problema“.

Dunque, per il momento, non rimane altro che disinstallare gli aggiornamenti di Google Chrome dal Google Play Store e pazientare il rilascio dell’update correttivo promesso.

