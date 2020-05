Google Chrome sta ricevendo un corposo update alla versione 83 che va a modificare alcune funzioni importanti del browser web di Google per dispositivi mobile. La prima funzione ad essere rinnovata è la modalità incognito dove, per la prima volta, il browser blocca di default i cookie di terze parti.

Blocco dei cookie in modalità incognito

Com’è possibile notare da questa immagine qui in basso, una volta attivata la modalità incognito, un nuovo messaggio informa l’utente che tutti i cookie di terze parti sono automaticamente bloccati. La funzione è attiva di default ma può essere disattivata tramite un semplice tasto virtuale. Trattandosi di una modifica lato server, questa dovrebbe essere già presente su tutti i terminali provvisti della versione 83 di Google Chrome; in caso contrario può essere attivata tramite il flag ” chrome://flags/#improved-cookie-controls”.

La nuova versione va a rendere più omogeneo la lunga lista di bottoni e tasti virtuali per la compilazione di form online, ma sfortunatamente solo per la controparte desktop. Infatti, grazie ad un lavoro a quattro mani con il team di design di Microsoft, tutte gli elementi sono stati aggiornati per abbracciare lo stesso stile di design. Sono inoltre presenti altre piccole novità che rendono il browser più sicuro da utilizzare.

Le novità che abbiamo visto in questa news sono presenti nell’ultima versione disponibile di Google Chrome. Questa, come sempre, è presente come download sul Google Play Store – al momento in fase di rollout – e come APK da scaricare da APK Mirror.

Google Chrome



Google Chrome 83 download APK Mirror