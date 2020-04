A distanza di qualche mese da quando Google ha iniziato a testare l’app Shoelace, nata dalla sua divisione sperimentale Area 120, l’avventura di questo servizio pare essere già giunta al termine.

Disponibile soltanto a New York e solo per chi ha ricevuto l’apposito invito, Shoelace cesserà di essere supportata il 12 maggio 2020.

A rendere nota la decisione di Google di mettere da parte questo progetto è stato lo stesso team di sviluppatori, che con un’email inviata agli utenti ha spiegato che il colosso di Mountain View non ha intenzione di investire ulteriori risorse nel progetto.

Shoelace chiude anche per il Coronavirus

L’app è stata presentata dal colosso di Mountain View come una soluzione per esplorare eventi locali a New York, in modo da consentire alle persone di unirsi a una delle sei comunità (come vita notturna, buongustai, ecc.) e partecipare a incontri o attività, il tutto con la speranza che gli utenti potessero incontrare persone affini e costruire comunità e amicizie.

In pratica, vista anche l’emergenza per la pandemia di Coronavirus, il team di Area 120 non pensa che sia il momento giusto per investire nel progetto e non ha in programma di “riavviare” Shoelace in futuro. Come dargli torto?