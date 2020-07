Chi è solito gestire i propri impegni e appuntamenti utilizzando l’ottima applicazione di Google, ovvero Google Calendar, avrà certamente notato come la visualizzazione di eventi la cui durata sia inferiore a 30 minuti, venga effettivamente proposta in forma grafica del tutto identica ad un meeting della stessa durata.

Migliora la visione delle riunioni brevi

Tramite un nuovo aggiornamento tutti gli eventi di Google Calendar inferiori a 30 minuti saranno mostrati con un nuovo design in grado di rispecchiare la loro effettiva durata. Questo, come afferma il gigante di Mountain View, è disponibile già da adesso per tutti gli utenti G Suite e sarà live nelle prossime settimane.

L’altezza dell’icona relativa all’evento mostrato nella visione giornaliera di Google Calendar combacerà al numero dei minuti dell’evento stesso, com’è possibile notare nella immagine qui in basso, permettendo così all’utente di gestire al meglio il proprio workflow avendo chiara visione della differenza di tempo richiesto per portare a termine una riunione.

“Con questo aggiornamento speriamo di semplificare la comprensione e la gestione del vostro programma“, spiega Google nella nota ufficiale, anche se probabilmente la visualizzazione del testo e la leggibilità delle indicazioni dell’evento potrebbero risentirne. Il nuovo design delle riunioni brevi di Google Calendar sarà attivo di default per tutti gli utenti G Suite – tranne per gli account arabi, cinesi, giapponesi e coreani, per motivi di leggibilità – ma potrà essere disattivato tramite il percorso Impostazioni > Impostazioni generali > Vista > “Visualizza eventi più brevi della stessa dimensione di eventi di 30 minuti”.