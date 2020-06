Con il settore dei dispositivi smart home e IoT in continua espansione, il team di Google Assistant si trova costretto a sostenere un duro lavoro per riuscire a supportare sempre più device.

Nelle scorse ore il produttore ha aggiornato la documentazione relativa al team di sviluppo di Google Assistant con una nuova sezione di dispositivi contrassegnata come “Materiale Confidenziale” e l’espressione EAP (Early Access Program), a conferma che si tratta attualmente di un programma di test solo su invito.

Stando a quanto si apprende, Google Assistant presto supporterà sia i campanelli smart (probabilmente in modo nativo) che i dispositivi della serie Styler (in base alla descrizione, si tratta di dispositivi che rinfrescano i vestiti e li sanificano).

Google consiglia i giochi ottimizzati per i Chromebook

Restando in casa del colosso di Mountain View, il Play Store sui Chromebook ha iniziato a mettere in evidenza i titoli premium creati per giocare bene con i modelli di fascia alta, come il Samsung Galaxy Chromebook, il Pixelbook Go e l’ASUS C436.

A seguire uno screenshot che mostra questa novità:

Tra i titoli ottimizzati per i Chromebook che il colosso di Mountain View pubblicizza vi sono per esempio DOOM e DOOM II. Avete avuto l’opportunità di provarli?