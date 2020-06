Google Assistant è in costante evoluzione, come la maggior parte delle creature di Google, che sta portando alcune funzionalità sui dispositivi intelligenti che integrano l’assistente vocale.

La compagnia californiana vuole essere sicura che ogni dispositivo possa contare sulle migliori funzioni di sicurezza e personalizzazione, per sfruttare al meglio i propri dispositivi. Sono tre le novità in fase di roll out a livello globale, che arriveranno su tutti i prodotti intelligenti dotati di supporto a Google Assistant nel corso delle prossime settimane.

Voice Match per tutti

Voice Match è quella funzione di Google Assistant che permette di riconoscere la voce di ogni singolo utente, permettendogli di ricevere informazioni personalizzate. È possibile registrare fino a sei voci diverse su ogni dispositivo, che si tratti di uno speaker intelligente o di uno smart display.

Sensibilità della hotword

Entrando nelle impostazioni dell’app Google Home è ora possibile regolare la sensibilità alla hotword “Hey Google” utilizzata per attivare le funzioni di speaker e display intelligenti. Anche in questo caso la funzione è in fase di rollout e potrebbe richiedere qualche settimana per essere disponibile per tutti gli utenti.

Scelta dello speaker predefinito

Molto comoda anche la funzione che permette di scegliere lo speaker predefinito su ognuno dei dispositivi che integra Google Assistant, ancora una volta utilizzando l’applicazione Google Home. È sufficiente selezionate il dispositivo da gestire, entrare nelle sue impostazioni e scegliere l’altoparlante predefinito da utilizzare.

Queste sono solo le novità in fase di rollout su tutti i dispositivi nei quali è presente Google Assistant ma nel corso dei prossimi mesi Google promette di portare numerose altre novità per rendere ancora più intelligenti i nostri dispositivi domestici.