Ascoltare il contenuto di una pagina web come se fosse un audiolibro? In USA è già possibile e potrebbe arrivare presto anche da noi dal momento che fa parte dei “poteri” di Google Assistant. Basta aprire una pagina web con un browser basato su Chromium come Google Chrome o Microsoft Edge, richiamare l’assistente di Mountain View e chiedere la lettura di una pagina.

Durante il “servizio” di Google Assistant ci si può dedicare ad un’altra operazione oppure si può spegnere il display, come se si stesse ascoltando un brano musicale su Spotify. E come se si avesse in riproduzione un podcast si può andare avanti o tornare indietro tramite i pulsanti di riproduzione, o ancora selezionare un paragrafo da leggere.

Inoltre si può regolare la velocità di lettura, da un minimo di 0,5x ad un massimo di 3x, selezionare delle voci alternative e addirittura ascoltare il testo tradotto da un’altra lingua grazie alla collaborazione tra Google Assistant e Google Traduttore. Tra gli aspetti migliorabili c’è la compatibilità con alcune applicazioni ed il fatto che la lettura viene eseguita su un browser specifico, quindi ci si dovrà sorbire nuovamente le notifiche sui cookie.