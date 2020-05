Se Google Assistant è il miglior assistente digitale presente sul mercato ci sarà sicuramente un motivo. Questo è senza ombra di dubbio legato all’enorme impegno che il team di sviluppo di Google impiega nello sviluppo dell’assistente digitale e non solo.

In queste ore il colosso di Mountain View aggiorna la documentazione per gli sviluppatori andando ad aggiungere il supporto a Google Assistant per condizionatori e congelatori.

Gestire condizionatori e congelatori

Secondo le informazioni presenti all’interno dei documenti per i developer, scopriamo che tramite Google Assistant sarà possibile ad esempio controllare la temperatura, accendere/spegnere o impostare diversi livelli di congelamento per quanto riguarda il congelatore; invece, per il condizionatore, gli sviluppatori potranno sfruttare Google Assistant per modificare la velocità delle ventole o per gestire le impostazioni circa il controllo dell’umidità.

Ovviamente, trattandosi di linee guida rivolte ai developer per lo sviluppo delle nuove generazioni di prodotti IoT (in questo caso condizionatori e congelatori), è ancora piuttosto presto per cercare di immaginarsi quando arriveranno sul mercato i primi prodotti in grado di essere gestiti rapidamente tramite Google Assistant.

Google, dal canto suo, ha dato agli sviluppatori i tool per garantire il controllo di questi dispositivi tramite la propria voce; adesso spetta a loro implementare le novità all’interno di condizionatori e congelatori.