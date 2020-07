Google Assistant, divenuto ormai la vera colonna portante dell’ecosistema creato dal colosso di Mountain View, può essere trovato a bordo di un’ampia gamma di dispositivi, dagli smartphone ai dongle TV, dagli altoparlanti alle soundbar.

Per quanto riguarda l’aspetto degli sviluppatori, il colosso di Mountain View ha classificato i tipi di dispositivi che incorporano Google Assistant e i tratti, ossia determinati comandi e caratteristiche di un certo genere di device (per esempio, l’impostazione della temperatura per i termostati o la riproduzione per le TV).

Ebbene, nelle scorse ore Google ha annunciato un nuovo lotto di tipi di dispositivi, raggruppati in un sottoinsieme chiamato Smart Home Entertainment Device (SHED) e introdotto ad aprile.

Google Assistant supporta sei nuovi tipi di dispositivi

I nuovi tipi di dispositivi supportati dall’assistente del colosso di Mountain View sono i seguenti:

Audio-video receiver

Streaming box

Streaming stick

Soundbar

Streaming soundbar

Speaker

Google ha aggiunto anche un nuovo tratto, chiamato Channel, che consente a Google Assistant di riconoscere i comandi per cambiare canale su un dispositivo che riceve contenuti in streaming o comunque trasmette canali TV.

Nel momento in cui scriviamo, pertanto, l’assistente del colosso di Mountain View è arrivato a supportare 78 tipi di dispositivi e 36 tratti.