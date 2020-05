Periodi di grave crisi come quelli che stiamo vivendo in questi mesi di pandemia da Coronavirus, stanno spingendo gli analisti di mercato ad utilizzare altre forme di analisi per stimare la crescita di mercato delle più importanti nazioni colpite dal virus. Nello specifico, come riportano i colleghi di Phonearena, gli analisti di Wall Street stanno facendo riferimento ai dati di mobilità estrapolati da dispositivi Android e iOS per valutare se e dove è presente un qualche segnale di ripresa economica.

Google e Apple Maps come indicatori

Come? Una delle più importanti aziende europee di gestione patrimoniale, Legal & General Investment Management (LGIM), sta sfruttando i dati di Apple Maps per comprendere meglio come potrebbe palesarsi un qualche tipo di crescita economica. LGIM sta utilizzando queste informazioni per stimare il PIL (Prodotto Interno Lordo) di diverse nazioni e, studiando i dati di Apple Maps, sta notando che l’economia degli Stati Uniti sta reggendo molto meglio rispetto ad altri paesi.

Utilizzare queste informazioni permette ad aziende di analisi finanziaria di avere una visione quasi in tempo reale dell’attività economica di questi paesi, dove invece in condizioni di pre-crisi gli indicatori offrivano invece valori con un ritardo temporale. Infatti, come sottolinea John Roe, responsabile dei fondi multi-asset a LGIM, “Covid-19 non è come un altro shock e quindi la maggior parte degli investitori non utilizza più gli indicatori tradizionali. […] Stiamo monitorando una serie di fonti di dati innovativi che riteniamo possano offrire una visione in tempo reale.”

Sia Apple che Google hanno introdotto alcuni tool che permettono di avere una visione chiara di quante persone stanno prendendo i mezzi, guidando, camminando e molto altro in 63 paesi differenti. I dati, ovviamente anonimi, vengono utilizzati dagli analisti di mercato e trasformati in previsioni economiche.

Al tempo del Covid-19 i vecchi sistemi di valutazione economica mostrano chiari segni di inadeguatezza, e si guarda così ai sistemi offerti dai dei due giganti hi-tech per stimare se e dove e in che modo ci sarà un qualche tipo di ripresa economica.