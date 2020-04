Annunciato meno di un anno fa per il mercato nostrano, il gioco per dispositivi Android Pokémon Rumble Rush si appresta a chiudere i battenti. La data è ormai fissata: il 22 luglio 2020.

Addio a Pokémon Rumble Rush

Dunque poco più di un anno di vita per un gioco per smartphone e tablet Android pubblicato da The Pokémon Company e basato sostanzialmente sull’esplorazione di varie isole per la ricerca dei Pokémon da catturare e poi evolvere con una serie di livelli e sfide da sostenere.

Nato sotto una cattiva stella, direttamente in versione beta e non privo di problemi già durante lo sviluppo e ancora spesso segnalati dagli utenti, Pokémon Rumble Rush saluta tutti e cessa il servizio.

Secondo quanto apprendiamo da un rapporto pubblicato su Serebii, il gioco cesserà il servizio il 22 luglio 2020 con i Poké Diamonds (la valuta premium del titolo), non saranno più acquistabili già da oggi. Per quelli non utilizzati, sarebbe previsto invece un rimborso (da chiarire).

Comunque, a quanto pare, gli eventi di gioco di Pokémon Rumble Rush (Greninja and the Wonders of Kalos, e le battaglie Shaymin Cup e Zygarde Cup) continueranno per il momento, stesso discorso per le new entry che dovrebbero arrivare il 27 maggio, salvo eventuali smentite.