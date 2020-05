Qualche settimana fa vi avevamo parlato di una interessante funzione in arrivo su Gboard, ovvero i suggerimenti per gli appunti direttamente integrati all’interno della tastiera di Google. Questa, come avevamo sottolineato in questa news, permette di accedere rapidamente alle informazioni copiate all’interno della clipboard di Gboard per essere immediatamente inserite all’interno di un testo o di un box tramite un semplice tap.

Rollout dei suggerimenti negli appunti

In queste ore scopriamo che la versione beta 9.4.8.312109499 di Gboard rende maggiormente disponibile questa funzione ad un numero maggiore di utenti, sebbene non sia ancora disponibile sui terminali presenti in redazione. Come abbiamo sottolineato, la feature offre un metodo decisamente più rapido e user friendly per inserire rapidamente le informazioni di accesso in un’altra app (o servizio) copiando la password salvata nella clipboard di Gboard.

Come scaricare la nuova beta di Gboard

Le novità appena viste sono quindi legate all’installazione dell’ultima beta della Gboard di Google. Per scaricarla è necessario essere iscritti al canale beta e controllare la presenza di un update sul Play Store, oppure scaricare direttamente l’APK da APK Mirror. Ci teniamo a precisare che nessuno dei terminali presenti in redazione presenta la funzionalità appena vista, pertanto è necessario avere un po’ di pazienza affinché il rollout interessi tutti i terminali supportati.

Gboard



Download APK da APK Mirror