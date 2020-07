Presentate ad inizio anno, le emoji 13.0 permettono agli utenti mobile di esprimere ogni tipologia di sentimento grazie ad una lunga serie di nuove emoji. Se, ad oggi, potevano essere inviate copiandole tramite il sito ufficiale, con la beta 9.6 di Gboard è finalmente possibile inviarle senza alcun tipo di stratagemma.

Novità Gboard beta 9.6

La possibilità di accedere alle nuove emoji 13.0 tramite il classico carrellino delle emoji è disponibile solo per gli utenti muniti di Android 11 beta 1. Essi potranno inviare, ricevere e visualizzare correttamente tutte le nuove emoji che spaziano da varianti di genere – ma non questa emoji della tartaruga – e tanto altro, sebbene la funzione di ricerca integrata di Gboard non sia ancora funzionante.

Gli utenti muniti della beta 1 di Android 11 sono liberi di inviare le nuove emoji anche a chi non è munito del nuovo OS di Google, ma evidentemente senza la possibilità di visualizzarle correttamente per via della mancanza del supporto ufficiale.

La lista completa delle nuove emoji comprende:

faccine : volto mascherato e volto sorridente con lacrime;

: volto mascherato e volto sorridente con lacrime; persone & corpo : dita pizzicate, cuore anatomico, polmoni, ninja, persona in smoking, persona con il velo, donna che allatta un bambino, uomo che allatta un bambino, persona che allatta un bambino, mx claus, persone che sia abbracciano;

: dita pizzicate, cuore anatomico, polmoni, ninja, persona in smoking, persona con il velo, donna che allatta un bambino, uomo che allatta un bambino, persona che allatta un bambino, mx claus, persone che sia abbracciano; animali & natura : gatto nero, bisonte, mammut, castoro, orso polare, dodo, piuma, foca, scarafaggio, mosca, verme, pianta in un vaso;

: gatto nero, bisonte, mammut, castoro, orso polare, dodo, piuma, foca, scarafaggio, mosca, verme, pianta in un vaso; cibo & bevande : mirtilli, olive, peperone, focaccia, tamale, fonduta, teiera;

: mirtilli, olive, peperone, focaccia, tamale, fonduta, teiera; viaggi & luoghi : roccia, legno, capanna, camioncino, pattino a rotelle;

: roccia, legno, capanna, camioncino, pattino a rotelle; attività : bacchetta magica, piñata, ago da cucito, nodo;

: bacchetta magica, piñata, ago da cucito, nodo; oggetti: sandalo infradito, elmetto militare, fisarmonica, tamburo lungo, moneta, boomerang, sega per carpenteria, cacciavite, gancio, scala, ascensore, specchio, finestra, pistone, trappola per topi, secchio, spazzolino da denti, pietra tombale, cartello.

Come aggiornare Gboard beta

Il supporto alla nuove emoji è immediatamente disponibile per tutti gli utenti iscritti al canale beta di Gboard o che scaricano la versione beta 9.6 tramite il seguente APK di APK Mirror; è ovviamente obbligatorio installare la beta su uno smartphone munito di Android 11 beta 1 per poter inviare, ricevere e visualizzare le nuove emoji.

