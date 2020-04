Il team di Google ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta di Gboard per Android: stiamo parlando della release 9.3.

Analizzando il codice di tale nuova beta lo staff di 9to5Google ha scovato riferimenti ad alcune delle feature che gli sviluppatori del colosso di Mountain View hanno in progetto di implementare nelle prossime versioni di questa popolare tastiera.

Un esempio è rappresentato da una sorta di “barra Emoji” che è stata studiata per consentire all’utente di avere accesso a ciò che Google descrive come i propri “emoji preferiti”. Questo sistema non ha lo scopo di sostituire il selettore completo e apparirà direttamente sulla tastiera.

La versione 9.3 beta di Gboard rivela anche che gli sviluppatori sono al lavoro su nuovi colori per i temi di Gboard, incluso un Light Theme ridisegnato (a sinistra l’attuale versione e a destra quella nuova):

Questo nuovo tema si caratterizza anche per angoli leggermente arrotondati per il riquadro dei tasti e distingue visivamente la tastiera dalla barra dei suggerimenti.

Come aggiornare Gboard per Android alla versione 9.3 beta

La nuova versione beta è disponibile sul Google Play Store (dopo avere aderito al programma di test). Probabilmente tali novità saranno implementate a breve anche nella versione stabile.