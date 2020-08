Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa a seguito del teardown della versione 9.7 di Gboard, in queste ore Google avvia il rollout della versione 9.7.03 con molte novità piuttosto interessanti.

Novità aggiornamento Gboard 9.7.03

Si parte con l’arrivo della funzionalità Smart Compose che, come ad esempio su Gmail, permette al sistema di prevedere la frase successiva da inserire in base al testo scritto. Secondo le nostre prove con i terminali presenti in redazione sembra che la feature non sia ancora disponibile, pertanto potrebbe essere legata alla sola lingua inglese, almeno per il momento.

All’interno delle impostazioni di Gboard trova posto la voce “Annulla correzione automatica con backspace” che, se attivata, permette di “tornare al testo originale quando si preme il tasto backspace in seguito a una correzione automatica“.

Alcuni utenti su Twitter hanno notato anche l’arrivo della funzione dettato tramite Assistente Google. Infatti, un tap sull’icona a forma di microfono porta all’attivazione di una nuova interfaccia di Assistente Google che trasforma la voce in testo.

Come aggiornare Gboard

L’aggiornamento a Gboard di Google è attualmente in fase di rollout e potete controllarne l’arrivo tappando il badge del Play Store sottostante. Nel caso in cui non fosse ancora disponibile, potete invece cliccare questo link per scaricare l’APK da APK Mirror.