La nuova versione 9.6, disponibile solo attraverso il canale beta in questo momento, ci anticipa alcune nuove funzionalità che stanno per essere rese disponibili per Gboard.

Novità Gboard 9.6 beta

Troviamo, innanzitutto, e finalmente aggiungeremmo, il tema automatico capace di seguire quello di sistema e di impostare in totale autonomia un tema chiaro o scuro di default in base a quanto stabilito dalle impostazioni generali.

Ci sono poi dei ritocchi al font dei caratteri dei tasti, ora in Google Sans, e delle nuove scorciatoie per avviare rapidamente Google Lens e Google Assistant senza lasciare la schermata in cui ci si trova.

Come scaricare Gboard 9.6 beta

Gboard 9.6, come detto, è disponibile solamente nel canale beta in questo momento e quindi l’unico modo per averla è iscriversi al programma beta del Google Play Store oppure scaricare e installare manualmente l’APK da qui.