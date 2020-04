Blackview BV9900 Pro, il top della produzione Blackview, è uno dei pochissimi smartphone in commercio a integrare una telecamera FLIR, con sensore termico in gradi di misurare temperature fino a 450 gradi centigradi.

Una simile soluzione può essere perfetta per safari fotografici nei boschi, dove ci aiuterà a trovare animali nascosti nella vegetazione, ma si rivela molto azzeccata anche in casa, o in ambiti produttivi, per rilevare fin da subito eventuali problematiche.

In casa potrete utilizzare Blackview BV9900 Pro per rilevare problemi di isolamenti, perdite nei tubi, cortocircuiti elettrici o altri problemi che possono portare a improvvisi quanto pericolosi surriscaldamenti domestici. Diventa dunque più semplice intervenire, senza dover andare per tentativi e sperare di individuare i punti problematici.

Una telecamera termica rappresenta anche una sicurezza molto importante, in ambito industriale ad esempio, senza che sia necessario avvicinarsi troppo a un macchinario il cui guasto potrebbe creare gravi problemi di sicurezza. Grazie all’applicazione FLIR Tools è possibile importare, modificare e analizzare le immagini termiche acquisite e riutilizzarle all’interno di report professionali.

Blackview BV9900 Pro è un rugged phone che alle caratteristiche di elevata resistenza e alla fotocamera termica aggiunge una scheda di livello assoluto. Fotocamera principale da 48 megapixel per scatti di alta qualità in ogni situazione, chipset MediaTek Helio P90, 8 GB di RAM, certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G e una modalità ghiaccio che gli permette di funzionare, con le opzioni base, fino a 30 gradi sotto zero.

Fino al 2 maggio Blackview BV9900 Pro è in offerta su AliExpress a 439,99 euro, mentre Blackview BV9800 Pro, anch’esso dotato di telecamera termica, è in promozione a 399,99 dollari. A seguire trovate i link per l’acquisto.

