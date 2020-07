Grazie a Google Play Services gli smartphone Android sono in grado di riconoscere alcuni accessori che devono essere configurati, come Chromecast o smartwatch Wear OS e pare che di recente sia stata implementata anche la capacità di riconoscere i device Fitbit nelle vicinanze che hanno bisogno di essere impostati.

Questa nuova feature dovrebbe essere il frutto di un aggiornamento di Google Play Services, grazie al quale è stata introdotta la possibilità di ricevere le notifiche per le configurazioni relative ai dispositivi Fitbit nelle vicinanze.

Configurare Fitbit è più semplice con questa feature

L’aspetto di tale notifica è identico a quello che si ha con un orologio Wear OS o un altro accessorio che sfrutta questa funzionalità dei Google Play Services e, nel momento in cui si tocca la notifica, si viene indirizzati al Google Play Store per scaricare l’app Fitbit (o all’app stessa, nel caso in cui sia già stata installata).

Non è chiaro se questa feature dipenda dall’ultima versione di Google Play Services o da un nuovo firmware istallato di recente nei dispositivi Fitbit ma, ad ogni modo, si tratta di una comodità in più.